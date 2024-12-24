Дания усиливает оборону Гренландии после слов Трампа о желании приобрести остров

Правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии через несколько часов после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп повторил свое желание приобрести арктическую территорию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что оборонный пакет составляет "двузначную миллиардную сумму" в кронах, или не менее 1,5 млрд долларов.

Он назвал время объявления "ироничным", ведь в понедельник Трамп заявил, что владение и контроль над огромным островом является "абсолютной необходимостью" для США.

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Гренландия, автономная датская территория, является домом для крупного американского космического объекта и имеет стратегическое значение для США, поскольку лежит на самом коротком пути в Европу. Она имеет большие запасы полезных ископаемых и нефти.

По словам Поульсена, этот пакет позволит приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные команды собачьих упряжек.

Он также предусматривает финансирование увеличения штата Арктического командования в столице Нуук и модернизацию одного из трех основных гражданских аэропортов Гренландии для обслуживания сверхзвуковых истребителей F-35.

"Мы недостаточно инвестировали в Арктику в течение многих лет, теперь мы планируем усилить наше присутствие", – сказал он.

Министр обороны не назвал точную сумму пакета, но датские СМИ подсчитали, что она составит около 12-15 млрд крон.

Это заявление было сделано на следующий день после того, как Трамп заявил на своей социальной платформе Truth Social: "В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью".

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на комментарии Трампа, заявив, что "мы не продаемся".

Но он добавил, что гренландцы должны оставаться открытыми для сотрудничества и торговли, особенно со своими соседями.

Аналитики говорят, что план усиления обороны Гренландии обсуждался в течение длительного времени, и его не следует рассматривать как прямой ответ на комментарии Трампа.

До сих пор Дания очень медленно расширяла свой военный потенциал в Гренландии, говорят они, но если страна не сможет защитить воды вокруг территории от посягательств со стороны Китая и России, то требования США по большему контролю, вероятно, возрастут.