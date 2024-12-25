Премʼєр Вірменії уникнув ще одного саміту з Путіним

Вірменський премʼєр-міністр Нікол Пашинян оголосив, що не братиме участі в неформальному саміті Співдружності незалежних держав (СНД) під російським Санкт-Петербургом 25 грудня.

Про це, як пише "Європейська правда", Пашинян повідомив у Facebook.

Премʼєр Вірменії оголосив, що 23 грудня отримав позитивний тест на COVID-19, через що наступні два дні працював з дому.

25 грудня тест Пашиняна був негативний, але він, "порадившись із колегами, вирішив, що не братиме участі в неформальному саміті лідерів країн СНД".

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"До кінця дня ухвалю рішення щодо того, брати чи не брати участь у завтрашньому (26 грудня. – Ред.) засіданні Вищої економічної ради ЄАЕС (Євразійський економічний союз. – Ред.)", – додав він.

В останні роки Вірменія намагається уникати участі або обмежувати її в інтеграційних форматах, які фактично перебувають під контролем Росії.

Минулого року Нікол Пашинян не поїхав на саміт СНД у Киргизстані "з огляду на низку обставин", а в жовтні цьогоріч Вірменія не підтримала дві заяви на зустрічі міністрів закордонних справ СНД.

Так само вірменська сторона заявляла про "точку неповернення" у відносинах із Організацією Договору про колективну безпеку (ОДКБ) –військово-політичний альянс де-факто на чолі з Росією.

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