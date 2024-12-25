У Словенії третю добу шукають угорця, який зник у горах

Словенські рятувальники третю добу продовжують пошуки громадянина Угорщини, який разом із напарницею застряг у горах на півночі країни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на 24ur.

Угорський альпініст, який пішов у гори разом із жінкою-альпіністкою, зник у другій половині дня неділі, 22 грудня.

Наступного дня гірські рятувальники Словенії після шести годин пошуків знайшли жінку. Вона не отримала травм, але переохолодилася. Її зігрівали грілками, гарячими напоями та одягом.

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Однак після двох днів пошуків рятувальники досі не змогли знайти чоловіка з Угорщини, який зісковзнув зі стежки й травмувався через вкрай погані погодні умови.

Погодні умови ще не дозволяють безпечно втрутитися, але пошуки потерпілого все ще тривають, повідомили в Гірській рятувальній службі Словенії.

"Вилетить гелікоптер і спробує більш точно визначити місцеперебування потерпілого. Вітер на висоті все ще має сильний вплив на ситуацію, тому після обльоту вертольота ми зможемо краще оцінити ситуацію і відповідно скоригувати подальші дії", – додали там.

Напередодні стало відомо, що троє громадян України, які кілька днів перебувають в одному з найскладніших районів румунського гірського масиву Марамуреш, звернулись по допомогу до рятувальників.