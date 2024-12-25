В Словении третьи сутки ищут венгра, который исчез в горах

Словенские спасатели третьи сутки продолжают поиски гражданина Венгрии, который вместе с напарницей застрял в горах на севере страны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на 24ur.

Венгерский альпинист, который пошел в горы вместе с женщиной-альпинисткой, исчез во второй половине дня воскресенья, 22 декабря.

На следующий день горные спасатели Словении после шести часов поисков нашли женщину. Она не получила травм, но переохладилась, её согревали грелками, горячими напитками и одеждой.

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Однако после двух дней поисков спасатели до сих пор не смогли найти мужчину из Венгрии, который соскользнул с тропы и травмировался из-за крайне плохих погодных условий.

Погодные условия ещё не позволяют безопасно вмешаться, но поиски пострадавшего всё ещё продолжаются, сообщили в Горной спасательной службе Словении.

"Вылетит вертолет и попытается более точно определить местонахождение пострадавшего. Ветер на высоте все еще имеет сильное влияние на ситуацию, поэтому после облета вертолета мы сможем лучше оценить ситуацию и соответственно скорректировать дальнейшие действия", – добавили там.

Накануне стало известно, что трое граждан Украины, которые несколько дней находятся в одном из самых сложных районов румынского горного массива Марамуреш, обратились за помощью к спасателям.