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Польські рятувальники за Святвечір здійснили майже 900 виїздів, є загиблі

Новини — Середа, 25 грудня 2024, 14:31 — Марія Ємець

Протягом передріздвяного вечора польські пожежно-рятувальні служби здійснили майже 900 виїздів через нещасні випадки, у тому числі летальні. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

224 виклики із 871 стосувалися пожеж. Сотня викликів виявилися фальшивою тривогою.

"120 пожеж сталися у житлових будинках, у 55 випадках йшлося про займання сажі у коминах", – повідомили у Пожежно-рятувальній службі. 

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Внаслідок пожеж двоє людей загинули і п’ятеро постраждали. 

Понад 20 викликів були пов’язані з підозрою на отруєння монооксидом вуглецю. Внаслідок цих випадків 27 людей постраждали і троє померли, у тому числі двоє дітей. 

У зв’язку з цим Пожежно-рятувальна служба закликала встановлювати детектори монооксиду карбону, який неможливо , та не забувати про регулярне обслуговування своїх коминів, вентиляційної системи та елементарні правила пожежної безпеки. 

Ще 114 викликів були пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами. 

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