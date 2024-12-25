Польские спасатели за Сочельник совершили почти 900 выездов, есть погибшие

В течение предрождественского вечера польские пожарно-спасательные службы совершили почти 900 выездов из-за несчастных случаев, в том числе летальных.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

224 вызова из 871 касались пожаров. Сотня вызовов оказались фальшивой тревогой.

"120 пожаров произошли в жилых домах, в 55 случаях речь шла о возгорании сажи в каминах", – сообщили в Пожарно-спасательной службе.

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В результате пожаров два человека погибли и пятеро пострадали.

Более 20 вызовов были связаны с подозрением на отравление монооксидом углерода. В результате этих случаев 27 человек пострадали и трое умерли, в том числе двое детей.

В связи с этим Пожарно-спасательная служба призвала устанавливать детекторы монооксида углерода, который невозможно, и не забывать о регулярном обслуживании своих каминов, вентиляционной системы и элементарных правилах пожарной безопасности.

Еще 114 вызовов были связаны с дорожно-транспортными происшествиями.

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