Румунські рятувальники не знайшли трьох українців, які просили про допомогу, операцію згорнули

Оновлено: за кілька годин стало відомо, що операція відновилася і усіх трьох громадян України знайшли живими.

Румунські рятувальники припинили пошуки у горах в прикордонні трьох українців, які просили про допомогу, після 12 годин безрезультатного обстеження вказаної території.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Керівник гірської рятувальної служби у жудці (районі) Марамуреш Дан Бенга повідомив, що рятувальники в ніч з 24 на 25 грудня прибули за координатами, які вказали українці, але не знайшли їх там. Пошуки їх за рекомендованим маршрутом, вказаним рятувальниками, також закінчилися нічим.

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"Українці зробили щось інакше, ніж те, що їх попросили, попри наші інструкції, хоча їм казали, що будь-який інший варіант може мати фатальні наслідки… Після понад 12 годин після дзвінка та обшуків території, де вони мали б бути, і через те, що українців не знайдено, вони не повідомляли нічого про свої наміри і не дотримались наших вказівок, рятувальники вимушені призупинити пошуково-рятувальну операцію і повертаються на базу", – сказав Бенга.

Він зазначив, що якщо група ще раз повідомить про себе, за ними вирушить інша команда, а з покращенням погоди район пошуків облетять на гелікоптері, якщо до того часу не надійде інформація про те, що мандрівники самі якось спустилися вниз.

"Якщо вони пішли вниз по річці Кривій, замість того, щоб йти вгору, як їм сказали, за координатами, де вони були б у безпеці, тоді дуже малі шанси, що вони живі", – додав керівник відділення рятувальної служби.

Погодні умови у Мармаросах залишаються дуже складними, з морозом до -11, глибоким снігом і вітром до 80 км/год.

Нагадаємо, румунські рятувальники 24 грудня отримали прохання про допомогу від трьох громадян України, які перебувають в одному з найскладніших районів румунської частини Мармаросів.

На початку грудня у цьому районі врятували з гірської ущелини 28-річного українця, який втікав від мобілізації з кількамісячним кошеням.