Румынские спасатели не нашли трех украинцев, которые просили о помощи, операцию свернули

Обновлено: через несколько часов стало известно, что операция возобновилась и всех трех граждан Украины нашли живыми.

Румынские спасатели прекратили поиски в горах в приграничье трех украинцев, которые просили о помощи, после 12 часов безрезультатного обследования указанной территории.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Руководитель горной спасательной службы в районе Марамуреш Дан Бенга сообщил, что спасатели в ночь с 24 на 25 декабря прибыли по координатам, которые указали украинцы, но не нашли их там. Поиски их по рекомендованному маршруту, указанному спасателями, также закончились ничем.

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"Украинцы сделали что-то другое, чем то, что им посоветовали, несмотря на наши инструкции, хотя им говорили, что любой другой вариант может иметь фатальные последствия... После более 12 часов после звонка и обысков территории, где они должны были бы быть, и из-за того, что украинцы не найдены, они не сообщали ничего о своих намерениях и не придерживались наших указаний, спасатели вынуждены приостановить поисково-спасательную операцию и возвращаются на базу", – сказал Бенга.

Он отметил, что если группа еще раз сообщит о себе, за ними отправится другая команда, а с улучшением погоды район поисков облетят на вертолете, если к тому времени не поступит информация о том, что путешественники сами как-то спустились вниз.

"Если они пошли вниз по реке Кривой, вместо того, чтобы идти вверх, как им сказали, по координатам, где они были бы в безопасности, тогда очень малы шансы, что они живы", – добавил руководитель отделения спасательной службы.

Погодные условия в Мармаросах остаются очень сложными, с морозом до -11, глубоким снегом и ветром до 80 км/ч.

Напомним, румынские спасатели 24 декабря получили просьбу о помощи от трех граждан Украины, которые находятся в одном из самых сложных районов румынской части Мармаросов.

В начале декабря в этом районе спасли из горного ущелья 28-летнего украинца, который бежал от мобилизации с котенком.