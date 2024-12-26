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Посол Нідерландів в Україні: Санкції проти Росії не можуть бути повністю "водонепроникними"

Новини — Четвер, 26 грудня 2024, 09:59 — Уляна Кричковська

Посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут заявив, що санкції проти Росії не можуть бути повністю "водонепроникними", тому допоки не всі країни братимуть участь у введенні та дотриманні санкцій – у них залишатимуться великі лазівки.

Про це він сказав у інтерв’ю Укрінформу, передає "Європейська правда".

Журналісти запитали Дорхаута, що ще можна зробити, щоб завадити Росії ухилятися від санкцій.

Він акцентував, що насамперед важливо розуміти, що санкції – це інструмент зовнішньополітичного тиску. 

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"І це лише один із інструментів – важливий, але не "водонепроникний". Важко запровадити санкції, які були б на 100% "водонепроникними", – каже посол. 

Відтак, на думку дипломата, якщо не всі країни братимуть участь у введенні й дотриманні санкцій, і допоки, "приміром, Китай постачатиме в Росію продукцію, потрібну її оборонній промисловості, в санкціях залишатимуться великі лазівки".

Водночас він висловив сподівання, що після того, як Європейський Союз нещодавно ухвалив вже 15-й пакет санкцій – "під польським головуванням побачить світ і 16-й пакет". 

"Отже, ми працюємо над покращенням наших санкцій знову і знову, але розуміємо, що певні лазівки завжди залишатимуться", – наголосив він.

Окремо посол Нідерландів звернув увагу на те, що на оборонну промисловість Росії потрібно накладати першочергові санкції.

"Але знову ж таки, це вкрай важко. Європейському Союзу та його партнерам дуже важко розірвати союз Росії з Північною Кореєю та Іраном і важливі економічні відносини РФ із Китаєм", – додав Дорхаут.

Раніше Bloomberg повідомляв, що країни "Групи семи" обговорюють можливе зниження так званої стелі цін на російську нафту, що транспортується морем, аби обмежити нафтові доходи Росії.

Нагадаємо: ЄС 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.

Газета The Washington Post із посиланням на співрозмовників писала, що адміністрація Джо Байдена обговорює можливість запровадження нових "серйозних санкцій" проти російського енергетичного сектору до кінця свого терміну.

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Нідерланди санкції Війна з РФ Китай
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