Посол Нідерландів в Україні: Санкції проти Росії не можуть бути повністю "водонепроникними"
Посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут заявив, що санкції проти Росії не можуть бути повністю "водонепроникними", тому допоки не всі країни братимуть участь у введенні та дотриманні санкцій – у них залишатимуться великі лазівки.
Про це він сказав у інтерв’ю Укрінформу, передає "Європейська правда".
Журналісти запитали Дорхаута, що ще можна зробити, щоб завадити Росії ухилятися від санкцій.
Він акцентував, що насамперед важливо розуміти, що санкції – це інструмент зовнішньополітичного тиску.
"І це лише один із інструментів – важливий, але не "водонепроникний". Важко запровадити санкції, які були б на 100% "водонепроникними", – каже посол.
Відтак, на думку дипломата, якщо не всі країни братимуть участь у введенні й дотриманні санкцій, і допоки, "приміром, Китай постачатиме в Росію продукцію, потрібну її оборонній промисловості, в санкціях залишатимуться великі лазівки".
Водночас він висловив сподівання, що після того, як Європейський Союз нещодавно ухвалив вже 15-й пакет санкцій – "під польським головуванням побачить світ і 16-й пакет".
"Отже, ми працюємо над покращенням наших санкцій знову і знову, але розуміємо, що певні лазівки завжди залишатимуться", – наголосив він.
Окремо посол Нідерландів звернув увагу на те, що на оборонну промисловість Росії потрібно накладати першочергові санкції.
"Але знову ж таки, це вкрай важко. Європейському Союзу та його партнерам дуже важко розірвати союз Росії з Північною Кореєю та Іраном і важливі економічні відносини РФ із Китаєм", – додав Дорхаут.
Раніше Bloomberg повідомляв, що країни "Групи семи" обговорюють можливе зниження так званої стелі цін на російську нафту, що транспортується морем, аби обмежити нафтові доходи Росії.
Нагадаємо: ЄС 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.
Газета The Washington Post із посиланням на співрозмовників писала, що адміністрація Джо Байдена обговорює можливість запровадження нових "серйозних санкцій" проти російського енергетичного сектору до кінця свого терміну.