Посол Нидерландов в Украине: Санкции против России не могут быть полностью "водонепроницаемыми"

Посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут заявил, что санкции против России не могут быть полностью "водонепроницаемыми", поэтому пока не все страны будут участвовать во введении и соблюдении санкций – у них будут оставаться большие лазейки.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает "Европейская правда".

Журналисты спросили Дорхаута, что еще можно сделать, чтобы помешать России уклоняться от санкций.

Он акцентировал, что прежде всего важно понимать, что санкции – это инструмент внешнеполитического давления.

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"И это лишь один из инструментов – важный, но не "водонепроницаемый". Трудно ввести санкции, которые были бы на 100% "водонепроницаемыми", – говорит посол.

Поэтому, по мнению дипломата, если не все страны будут участвовать во введении и соблюдении санкций, и пока, "например, Китай будет поставлять в Россию продукцию, необходимую ее оборонной промышленности, в санкциях будут оставаться большие лазейки".

В то же время он выразил надежду, что после того, как Европейский Союз недавно принял уже 15-й пакет санкций – "под польским председательством увидит свет и 16-й пакет".

"Итак, мы работаем над улучшением наших санкций снова и снова, но понимаем, что определенные лазейки всегда будут оставаться", – подчеркнул он.

Отдельно посол Нидерландов обратил внимание на то, что на оборонную промышленность России нужно накладывать первоочередные санкции.

"Но опять же, это крайне трудно. Европейскому Союзу и его партнерам очень трудно разорвать союз России с Северной Кореей и Ираном и важные экономические отношения РФ с Китаем", – добавил Дорхаут.

Ранее Bloomberg сообщал, что страны "Группы семи" обсуждают возможное снижение так называемого потолка цен на российскую нефть, транспортируемую морем, чтобы ограничить нефтяные доходы России.

Напомним: ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.

Газета The Washington Post со ссылкой на собеседников писала, что администрация Джо Байдена обсуждает возможность введения новых "серьезных санкций " против российского энергетического сектора до конца своего срока.