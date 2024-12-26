Сильные ливни привели к подтоплениям в Афинах

Непрерывные ливни затопили дороги и вызвали другие проблемы во многих частях Греции в течение ночи и утра четверга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Большинство проблем в Афинах были сосредоточены в северных и южных пригородах, сообщалось о затоплении прибрежного проспекта Посейдонос и других ключевых транспортных магистралей. Полиция была вынуждена перенаправить транспортные средства через проспект Вулиагменис после закрытия участка Посейдонос между Алимосом и Каламаки.

Пожарная служба также отреагировала на десятки звонков от жителей, многие из которых были из Кифисии в северном пригороде греческой столицы, с просьбой помочь откачать воду из подвалов и других объектов недвижимости.

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На Эвбее власти пристально следили за рекой Мессапиос, которая протекает через центр острова, поскольку она начала разливаться в среду вечером под непрерывным дождем, а семью с маленьким ребенком пришлось спасать пожарным после того, как их машина застряла в грязи.

Власти советуют автомобилистам быть осторожными.

Как сообщалось, более 200 тысяч домов по всей Боснии и Герцеговине были обесточены в среду, 25 декабря, после того, как накануне снежная буря вызвала масштабные перебои в нескольких балканских странах, сообщили власти.

Из-за сильных снегопадов во Франции в конце ноября около 200 тысяч потребителей остались без света, на многих дорогах и железной дороге возникли проблемы.