Експрем'єр Швеції закликав Захід визначитися з позицією щодо кризи влади в Грузії

Колишній прем'єр-міністр Швеції та аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт закликав Захід визначитися у своєму ставленні до подій у Грузії.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Більдт заявив, що у Тбілісі та інших містах Грузії тривають масові протести, а ситуація "досягне апогею після 29 грудня".

"Тоді ЄС та інші країни також повинні будуть вирішити, кого вони вважають легітимним президентом Грузії", – наголосив він.

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The massive protests continue in Tbilisi and other places in 🇬🇪. The situation will come to a head after December 29. Then 🇪🇺 and others will also have to decide whom they consider the legitimate president of 🇬🇪. pic.twitter.com/VCr7k1BvL7 – Carl Bildt (@carlbildt) December 25, 2024

Нагадаємо, 14 грудня на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі.

Саломе Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати. Вона обіцяє залишатися на посаді, доки не будуть проведені справедливі парламентські вибори.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентці Саломе Зурабішвілі доведеться залишити свою посаду 29 грудня – у день, коли, згідно з конституцією, закінчується термін її повноважень, натякнувши, що у разі відмови їй загрожує в’язниця.

На це відреагував президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос та назвав ці погрози неприйнятними.

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