Експрем'єр Швеції закликав Захід визначитися з позицією щодо кризи влади в Грузії

Колишній прем'єр-міністр Швеції та аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт закликав Захід визначитися у своєму ставленні до подій у Грузії.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Більдт заявив, що у Тбілісі та інших містах Грузії тривають масові протести, а ситуація "досягне апогею після 29 грудня".

"Тоді ЄС та інші країни також повинні будуть вирішити, кого вони вважають легітимним президентом Грузії", – наголосив він.

The massive protests continue in Tbilisi and other places in 🇬🇪. The situation will come to a head after December 29. Then 🇪🇺 and others will also have to decide whom they consider the legitimate president of 🇬🇪. pic.twitter.com/VCr7k1BvL7