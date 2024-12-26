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Экс-премьер Швеции призвал Запад определиться с позицией по кризису власти в Грузии

Новости — Четверг, 26 декабря 2024, 10:24 — Уляна Кричковская

Бывший премьер-министр Швеции и аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт призвал Запад определиться в своем отношении к событиям в Грузии.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Бильдт заявил, что в Тбилиси и других городах Грузии продолжаются массовые протесты, а ситуация "достигнет апогея после 29 декабря".

"Тогда ЕС и другие страны также должны будут решить, кого они считают легитимным президентом Грузии", – подчеркнул он.

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Напомним, 14 декабря на выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Михеила Кавелашвили.

Саломе Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты. Она обещает оставаться на посту, пока не будут проведены справедливые парламентские выборы.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря – в день, когда, согласно конституции, истекает срок ее полномочий, намекнув, что в случае отказа ей грозит тюрьма.

На это отреагировал президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос и назвал эти угрозы неприемлемыми.

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