Экс-премьер Швеции призвал Запад определиться с позицией по кризису власти в Грузии

Бывший премьер-министр Швеции и аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт призвал Запад определиться в своем отношении к событиям в Грузии.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Бильдт заявил, что в Тбилиси и других городах Грузии продолжаются массовые протесты, а ситуация "достигнет апогея после 29 декабря".

"Тогда ЕС и другие страны также должны будут решить, кого они считают легитимным президентом Грузии", – подчеркнул он.

The massive protests continue in Tbilisi and other places in 🇬🇪. The situation will come to a head after December 29. Then 🇪🇺 and others will also have to decide whom they consider the legitimate president of 🇬🇪. pic.twitter.com/VCr7k1BvL7