Біля пошкодженої лінії електропередач у Фінській затоці проходили два судна

У Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці, оскільки там проходили два судна; ЗМІ пишуть, що принаймні одне має китайську реєстрацію та зв’язок з іншим підозрілим судном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє шведське Aftonbladet.

Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін сказав, що версія про умисні зловмисні дії не виключена.

"Це одна з версій, які ми розглядаємо. Тому що у районі, де пролягають кабелі, перебувають два судна", – сказав він, але сказав, що не знає, з якою країною ті пов’язані. Він додав, що "за кілька годин" стане зрозуміло, що саме сталося з кабелями.

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У коментарі фінському Yle Пахкін теж сказав, що може йтися про саботаж. "Але ми зараз досліджуємо ситуацію загалом, і я повідомлю причину несправності, коли вона стане відома", – сказав Арто Пахкін.

Журналісти через сервіс відстеження суден з’ясували, що одим з кораблів – Xin Xin Tian 2, який ходить під прапором Гонконгу. Він нібито є "сестринським" судном китайського Newnew Polar Bear, яке фігурує у розслідуванні іншого інциденту у Фінській затоці – про порваний якорем газопровід між Естонією та Фінляндією восени 2023 року.

За даними сервісу Vesselfinder, Xin Xin Tian 2 пройшов над кабелем приблизно у той же час, коли сталося аварійне вимкнення Estlink 2 – о 12:26 25 грудня.

Xin Xin Tian 2, як стверджують, належить логістичній компанії Hainan Yangpu, яка входить до групи "Торгмол", що має тісні зв’язки з Росією.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевнив, що у зв’язку з несправністю електролінії Estlink 2 між Естонією та Фінляндією проблем з енергопостачанням не буде.

Довжина EstLink 2 складає понад 170 кілометрів, з яких близько 12 кілометрів пролягають під землею на суходолі в Естонії, 147 км – по дну Фінської затоки і ще 14 км – як надземна лінія на суходолі у Фінляндії. Її пропускна здатність – 658 мегават, тоді як EstLink 1 – 350 мегават.

Цьогоріч EstLink 2 вже відмикали на більш як пів року через несправності, ремонтні роботи тривали до вересня і коштували понад 30 млн євро. Детальну доповідь з приводу того, що тоді сталося з лінією, мають оприлюднити найближчим часом.

Нагадаємо, у листопаді виявились пошкоджені одразу два кабелі зв’язку, що пролягають по дну Балтійського моря. Розслідування обставин ще триває, у центрі уваги слідства – китайське торгове судно, яке проходило над ними приблизно у той час, коли сталися пошкодження. Після інциденту воно понад місяць простояло на якорі біля берегів Данії, доки влада Китаю дозволила шведським правоохоронцям зійти на борт для слідчих дій.