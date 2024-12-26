ЗМІ: В уряді Азербайджану кажуть, що їхній літак над Чечнею збила російська ракета

В уряді Азербайджану стверджують, що літак "Азербайджанських авіаліній" над територією Чечні збила російська ракета, яка цілила у безпілотники над Грозним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews з посиланням на джерела в уряді Азербайджану.

Саме російська ракета класу "земля-повітря" спричинила авіакатастрофу азербайджанського літака поблизу Актау (Казахстан) 25 грудня, розповіли джерела в уряді Азербайджану.

"Азербайджанські урядові джерела ексклюзивно підтвердили Euronews у четвер, що російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" в Актау в середу.

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Ракета була випущена по рейсу 8432 під час польотів безпілотників над Грозним, а осколки влучили в пасажирів і членів екіпажу, коли вона вибухнула поруч з літаком в середині польоту", – йдеться у новині.

Вже пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, незважаючи на прохання пілотів про екстрену посадку, розповіли в уряді Азербайджану. "Йому було наказано летіти через Каспійське море в напрямку Актау в Казахстані", – цитують анонімне джерело журналісти.

Навігаційні системи GPS літака були заблоковані на всьому шляху польоту над морем.

Ракета була випущена із зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С", уточнило бакинське міжнародне видання AnewZ, також посилаючись на азербайджанські урядові джерела.

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау (адміністративний центр Мангістауської області Казахстану). Згідно з даними Azerbaijan Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Підприємство "КазАероНавігація" офіційно заявило, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління.

За даними російських джерел, у той час, коли літак "Азербайджанських авіаліній" пролітав над територією Чечні, російські сили ППО активно намагалися збити українські безпілотники над Грозним.