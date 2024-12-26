СМИ: В правительстве Азербайджана говорят, что их самолет над Чечней сбила российская ракета

В правительстве Азербайджана утверждают, что самолёт "Азербайджанских авиалиний" над территорией Чечни сбила российская ракета, которая целилась в беспилотники над Грозным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана.

Именно российская ракета класса "земля-воздух" вызвала авиакатастрофу азербайджанского самолета вблизи Актау (Казахстан) 25 декабря, рассказали источники в правительстве Азербайджана.

"Азербайджанские правительственные источники эксклюзивно подтвердили Euronews в четверг, что российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау в среду.

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Ракета была выпущена по рейсу 8432 во время полетов беспилотников над Грозным, а осколки попали в пассажиров и членов экипажа, когда она взорвалась рядом с самолетом в середине полета", – говорится в новости.

Уже поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на просьбу пилотов об экстренной посадке, рассказали в правительстве Азербайджана. "Ему было приказано лететь через Каспийское море в направлении Актау в Казахстане", – цитируют анонимный источник журналисты.

Навигационные системы GPS самолета были заблокированы на всем пути полета над морем.

Ракета была выпущена из зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С", уточнило бакинское международное издание AnewZ, также ссылаясь на азербайджанские правительственные источники.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек.

Предприятие "КазАэроНавигация" официально заявило, что авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления.

По данным российских источников, в то время, когда самолет "Азербайджанских авиалиний" пролетал над территорией Чечни, российские силы ПВО активно пытались сбить украинские беспилотники над Грозным.