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Глави МЗС Фінляндії та Естонії обговорили пошкодження інфраструктури у Балтійському морі

Новини — Четвер, 26 грудня 2024, 17:11 — Марія Ємець

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен і її естонський візаві Маргус Тсахкна провели телефонну розмову щодо останніх виявлених пошкоджень інфраструктури у Фінській затоці.

Про це вони повідомили у своїх X (Twitter), пише "Європейська правда". 

Міністри зазначили, що Таллінн і Гельсінкі тісно співпрацюють щодо останніх пошкоджень інфраструктури у Фінській затоці.

"Наші органи ведуть розслідування. На цьому етапі не можна виключати, що йдеться про умисні дії. Останнім часом під водою Балтійського моря стається надто багато інцидентів", – зауважила Еліна Валтонен.

"Пошкодження важливої підводної інфраструктури стали таким частим явищем, що вже важко вірити, що у випадковості чи непрофесійну навігацію… Це слід розглядати як атаки проти нашої критичної інфраструктури", – заявив Маргус Тсахкна. 

Він відзначив як позитив те, що підозрюваний танкер затриманий і стоїть у фінському порту. 

"Ми також на зв’язку з іншими союзниками і партнерами", – сказав Тсахкна, додавши, що для встановлення усіх обставин довкола таких інцидентів потребують спільних зусиль кількох країн. 

"На додачу до того, що це обхід санкцій, "тіньовий флот" є безпековою загрозою для Балтійського моря, і ми не можемо просто спостерігати за цим", – наголосив міністр.  

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо, що морський кабель EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, аварійно відімкнувся з невідомих причин. Згодом з’ясувалося, що приблизно у той час там проходили два судна

У четвер в Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку. 

26 грудня у Фінляндії оголосили, що Estlink 2 скоріш за все пошкоджений якорем танкера Eagle S, який вважають належним до "тіньового флоту" Росії, і розслідування з’ясовує, чи йдеться про випадковість, чи умисел. 

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо похвалив фінські служби за рішучі дії та наголосив, що йдеться про небезпечну тенденцію, яку потрібно зупинити

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Фінляндія Естонія
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