Глави МЗС Фінляндії та Естонії обговорили пошкодження інфраструктури у Балтійському морі

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен і її естонський візаві Маргус Тсахкна провели телефонну розмову щодо останніх виявлених пошкоджень інфраструктури у Фінській затоці.

Про це вони повідомили у своїх X (Twitter), пише "Європейська правда".

Міністри зазначили, що Таллінн і Гельсінкі тісно співпрацюють щодо останніх пошкоджень інфраструктури у Фінській затоці.

Spoke with @elinavaltonen about #Estlink2 & wider Baltic Sea infrastructure damages. Estonia & Finland are in close cooperation on this matter.

Cant rule out deliberate damage to the cable. There have been too many incidents at #BalticSea that coincidences are becoming unlikely. Реклама: December 26, 2024

"Наші органи ведуть розслідування. На цьому етапі не можна виключати, що йдеться про умисні дії. Останнім часом під водою Балтійського моря стається надто багато інцидентів", – зауважила Еліна Валтонен.

"Пошкодження важливої підводної інфраструктури стали таким частим явищем, що вже важко вірити, що у випадковості чи непрофесійну навігацію… Це слід розглядати як атаки проти нашої критичної інфраструктури", – заявив Маргус Тсахкна.

Він відзначив як позитив те, що підозрюваний танкер затриманий і стоїть у фінському порту.

Spoke with @elinavaltonen about #Estlink2 & wider Baltic Sea infrastructure damages. Estonia & Finland are in close cooperation on this matter.

Cant rule out deliberate damage to the cable. There have been too many incidents at #BalticSea that coincidences are becoming unlikely. – Margus Tsahkna (@Tsahkna) December 26, 2024

"Ми також на зв’язку з іншими союзниками і партнерами", – сказав Тсахкна, додавши, що для встановлення усіх обставин довкола таких інцидентів потребують спільних зусиль кількох країн.

"На додачу до того, що це обхід санкцій, "тіньовий флот" є безпековою загрозою для Балтійського моря, і ми не можемо просто спостерігати за цим", – наголосив міністр.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо, що морський кабель EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, аварійно відімкнувся з невідомих причин. Згодом з’ясувалося, що приблизно у той час там проходили два судна.

У четвер в Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку.

26 грудня у Фінляндії оголосили, що Estlink 2 скоріш за все пошкоджений якорем танкера Eagle S, який вважають належним до "тіньового флоту" Росії, і розслідування з’ясовує, чи йдеться про випадковість, чи умисел.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо похвалив фінські служби за рішучі дії та наголосив, що йдеться про небезпечну тенденцію, яку потрібно зупинити.