Глави МЗС Фінляндії та Естонії обговорили пошкодження інфраструктури у Балтійському морі

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен і її естонський візаві Маргус Тсахкна провели телефонну розмову щодо останніх виявлених пошкоджень інфраструктури у Фінській затоці.

Про це вони повідомили у своїх X (Twitter), пише "Європейська правда".

Міністри зазначили, що Таллінн і Гельсінкі тісно співпрацюють щодо останніх пошкоджень інфраструктури у Фінській затоці.

Spoke with @elinavaltonen about #Estlink2 & wider Baltic Sea infrastructure damages. Estonia & Finland are in close cooperation on this matter.

Cant rule out deliberate damage to the cable. There have been too many incidents at #BalticSea that coincidences are becoming unlikely.

Реклама: