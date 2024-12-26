Главы МИД Финляндии и Эстонии обсудили повреждения инфраструктуры в Балтийском море

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и ее эстонский визави Маргус Тсахкна провели телефонный разговор относительно последних выявленных повреждений инфраструктуры в Финском заливе.

Об этом они сообщили в своих X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Министры отметили, что Таллинн и Хельсинки тесно сотрудничают по последним повреждениям инфраструктуры в Финском заливе.

"Наши органы ведут расследование. На данном этапе нельзя исключать, что речь идет об умышленных действиях. В последнее время под водой Балтийского моря происходит слишком много инцидентов", – отметила Элина Валтонен.

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"Повреждения важной подводной инфраструктуры стали таким частым явлением, что уже трудно верить, что в случайности или непрофессиональную навигацию... Это следует рассматривать как атаки против нашей критической инфраструктуры", – заявил Маргус Тсахкна.

Он отметил как позитив то, что подозреваемый танкер задержан и стоит в финском порту.

"Мы также на связи с другими союзниками и партнерами", – сказал Тсахкна, добавив, что для установления всех обстоятельств вокруг таких инцидентов требуются совместные усилия нескольких стран.

"В дополнение к тому, что это обход санкций, "теневой флот" является угрозой безопасности для Балтийского моря, и мы не можем просто наблюдать за этим", – подчеркнул министр.

Напомним, днем 25 декабря стало известно, что морской кабель EstLink 2, соединяющий энергосистемы Эстонии и Финляндии, аварийно отключился по неизвестным причинам. Впоследствии выяснилось, что примерно в то время там проходили два судна.

В четверг в Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи.

26 декабря в Финляндии объявили, что Estlink 2 скорее всего поврежден якорем танкера Eagle S, который считают принадлежащим к "теневому флоту" России, и расследование выясняет, идет ли речь о случайности или умысле.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо похвалил финские службы за решительные действия и подчеркнул, что речь идет об опасной тенденции, которую нужно остановить.