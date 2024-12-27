В Італії знайшли тіла двох альпіністів, що зникли тиждень тому
Італійські рятувальники в пʼятницю, 27 грудня, повідомили про виявлення тіл двох альпіністів, що зникли минулого тижня на гірському масиві Гран-Сассо в центральній частині країни.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
Загиблі альпіністи – Крістіан Гуалді та Лука Перацціні – зникли на Гран-Сассо в неділю, 22 грудня.
З ранку п'ятниці рятувальники та правоохоронці Італії вели пошукову операцію в горах за повітряної підтримки літака швидкої допомоги з регіону Абруццо.
Після того, як чоловіків знайшли без ознак життя, про це сповістили їхні сімʼї.
Наразі тривають роботи, аби забрати тіла загиблих з гори.
Раніше повідомлялось, що в румунській частині гір Мармарос знайшли трьох українців, яких рятувальники спершу не могли знайти.
Тим часом через сніг та ожеледицю дорожня поліція Греції попередила водіїв, що в гори слід виїжджати на дорогу винятково із ланцюгами протиковзання.