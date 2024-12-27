В Италии нашли тела двух альпинистов, пропавших неделю назад

Итальянские спасатели в пятницу, 27 декабря, сообщили об обнаружении тел двух альпинистов, пропавших на прошлой неделе на горном массиве Гран-Сассо в центральной части страны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Погибшие альпинисты – Кристиан Гуалди и Лука Пераццини – исчезли на Гран-Сассо в воскресенье, 22 декабря.

С утра пятницы спасатели и правоохранители Италии вели поисковую операцию в горах при воздушной поддержке самолета скорой помощи из региона Абруццо.

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После того, как мужчин нашли без признаков жизни, об этом сообщили их семьи.

Сейчас продолжаются работы, чтобы забрать тела погибших с горы.

Ранее сообщалось, что в румынской части гор Мармарос нашли трех украинцев, которых спасатели сначала не могли найти.

Между тем из-за снега и гололеда дорожная полиция Греции предупредила водителей, что в горы следует выезжать на дорогу исключительно с цепями противоскольжения.