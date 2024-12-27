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Франція назвала неприйнятними погрози тюрмою президентці Грузії

Новини — П'ятниця, 27 грудня 2024, 19:30 — Олег Павлюк

Міністр Франції у справах Європи Бенджамін Хаддад засудив заяви грузинського керівництва про можливість увʼязнення Саломе Зурабішвілі після 29 грудня, коли формально спливає термін її повноважень.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Хаддада, погрози "Грузинської мрії" ув'язнити Зурабішвілі "є неприйнятними і несумісними з будь-якою європейською перспективою".

"Насильство та залякування демонстрантів мають припинитися. Франція підтримує європейські та демократичні прагнення грузинського народу", – підкреслив французький міністр.

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Премʼєр Грузії Іраклій Кобахідзе раніше заявив, що Зурабішвілі доведеться залишити свою посаду 29 грудня – у день, коли, згідно з конституцією, закінчується термін її повноважень, натякнувши, що у разі відмови їй загрожує в’язниця.

Як відомо, 14 грудня на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Кавелашвілі.

Чинна президента країни вважає голосування нелегітимним і не визнає його результатиВона обіцяє залишатися на посаді, доки не будуть проведені справедливі парламентські вибори.

Радимо також ознайомитися із Editorial "Європейської правди" про те, чому Київ має якнайшвидше змінити політику щодо Грузії та чому не повинен визнавати нового президента Грузії.

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Франція Грузія
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