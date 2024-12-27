Франція назвала неприйнятними погрози тюрмою президентці Грузії

Міністр Франції у справах Європи Бенджамін Хаддад засудив заяви грузинського керівництва про можливість увʼязнення Саломе Зурабішвілі після 29 грудня, коли формально спливає термін її повноважень.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Хаддада, погрози "Грузинської мрії" ув'язнити Зурабішвілі "є неприйнятними і несумісними з будь-якою європейською перспективою".

"Насильство та залякування демонстрантів мають припинитися. Франція підтримує європейські та демократичні прагнення грузинського народу", – підкреслив французький міністр.

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Les menaces d’emprisonnement de la présidente @Zourabichvili_S par le Rêve Géorgien sont inacceptables et incompatibles avec toute perspective européenne.



Les violences et les intimidations contre les manifestants doivent cesser.



La France soutient les aspirations européennes… – Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) December 27, 2024

Премʼєр Грузії Іраклій Кобахідзе раніше заявив, що Зурабішвілі доведеться залишити свою посаду 29 грудня – у день, коли, згідно з конституцією, закінчується термін її повноважень, натякнувши, що у разі відмови їй загрожує в’язниця.

Як відомо, 14 грудня на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Кавелашвілі.

Чинна президента країни вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати. Вона обіцяє залишатися на посаді, доки не будуть проведені справедливі парламентські вибори.

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