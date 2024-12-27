Франция назвала неприемлемыми угрозы тюрьмой президенту Грузии

Министр Франции по делам Европы Бенджамин Хаддад осудил заявления грузинского руководства о возможности заключения Саломе Зурабишвили после 29 декабря, когда формально истекает срок ее полномочий.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Хаддада, угрозы "Грузинской мечты" посадить Зурабишвили "неприемлемы и несовместимы с любой европейской перспективой".

"Насилие и запугивание демонстрантов должны прекратиться. Франция поддерживает европейские и демократические стремления грузинского народа", – подчеркнул французский министр.

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Les menaces d’emprisonnement de la présidente @Zourabichvili_S par le Rêve Géorgien sont inacceptables et incompatibles avec toute perspective européenne.



Les violences et les intimidations contre les manifestants doivent cesser.



La France soutient les aspirations européennes… – Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) December 27, 2024

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря – в день, когда, согласно конституции, истекает срок ее полномочий, намекнув, что в случае отказа ей грозит тюрьма.

Как известно, 14 декабря на выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Кавелашвили.

Действующая президента страны считает голосование нелегитимным и не признает его результаты. Она обещает оставаться на посту, пока не будут проведены справедливые парламентские выборы.

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