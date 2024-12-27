Франция назвала неприемлемыми угрозы тюрьмой президенту Грузии
Министр Франции по делам Европы Бенджамин Хаддад осудил заявления грузинского руководства о возможности заключения Саломе Зурабишвили после 29 декабря, когда формально истекает срок ее полномочий.
Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".
По словам Хаддада, угрозы "Грузинской мечты" посадить Зурабишвили "неприемлемы и несовместимы с любой европейской перспективой".
"Насилие и запугивание демонстрантов должны прекратиться. Франция поддерживает европейские и демократические стремления грузинского народа", – подчеркнул французский министр.
Les menaces d’emprisonnement de la présidente @Zourabichvili_S par le Rêve Géorgien sont inacceptables et incompatibles avec toute perspective européenne.– Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) December 27, 2024
Les violences et les intimidations contre les manifestants doivent cesser.
La France soutient les aspirations européennes…
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря – в день, когда, согласно конституции, истекает срок ее полномочий, намекнув, что в случае отказа ей грозит тюрьма.
Как известно, 14 декабря на выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Кавелашвили.
Действующая президента страны считает голосование нелегитимным и не признает его результаты. Она обещает оставаться на посту, пока не будут проведены справедливые парламентские выборы.
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