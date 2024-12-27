У Молдові на тлі енергокризи зобовʼязали економити світло в години пік

Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови в пʼятницю, 27 грудня, ухвалила заходи, спрямовані на зниження споживання електроенергії в години пік.

Про таке пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Згідно з рішенням урядової комісії Молдови, обмеження на електроенергію стосуються споживання з 07:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00.

Серед іншого, у громадських і торговельних будівлях потрібно зменшити внутрішнє освітлення щонайменше на 30% і вимикати його, коли приміщення залишаються порожніми.

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Додатково в годину пік у Молдові призупинятимуть роботу ескалаторів і вимикатимуть освітлення вітрин, декоративного, архітектурного та рекламного освітлення, за винятком освітлення вивісок у неробочий час.

Заходи економії стосуються і підприємств водопостачання та каналізації: вони повинні налаштувати режим роботи насосів накопичувальних резервуарів, щоб мінімізувати споживання електроенергії в годину пік.

Центральні та місцеві органи влади Молдови повинні оцінити можливості та вжити заходів для скорочення споживання електроенергії, особливо в години пік, "без шкоди для безпеки, здоров'я громадян або функціонування основних послуг", йдеться в рішенні.

Нагадаємо, з 16 грудня у Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів. Уряд пішов на такий крок через невизначеність з постачанням російського газу після припинення транзиту через Україну з 1 січня 2025 року.

В уряді Молдови допустили, що будуть вивозити з Придністров'я найбільш вразливі категорії мешканців, якщо реалізується найгірший сценарій енергетичної кризи і регіон залишиться без російського газу.

Деталі ситуації читайте у ґрунтовній статті редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка Молдову колють газовою голкою.