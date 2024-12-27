В Молдове на фоне энергокризиса обязали экономить свет в часы пик

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы в пятницу, 27 декабря, приняла меры, направленные на снижение потребления электроэнергии в часы пик.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Согласно решению правительственной комиссии Молдовы, ограничения на электроэнергию касаются потребления с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Среди прочего, в общественных и торговых зданиях нужно уменьшить внутреннее освещение минимум на 30% и выключать его, когда помещения остаются пустыми.

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Дополнительно в час пик в Молдове будут приостанавливать работу эскалаторов и выключать освещение витрин, декоративного, архитектурного и рекламного освещения, за исключением освещения вывесок в нерабочее время.

Меры экономии касаются и предприятий водоснабжения и канализации: они должны настроить режим работы насосов накопительных резервуаров, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в час пик.

Центральные и местные органы власти Молдовы должны оценить возможности и принять меры для сокращения потребления электроэнергии, особенно в часы пик, "без ущерба для безопасности, здоровья граждан или функционирования основных услуг", говорится в решении.

Напомним, с 16 декабря в Молдове действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней. Правительство пошло на такой шаг из-за неопределенности с поставками российского газа после прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 года.

В правительстве Молдовы допустили, что будут вывозить из Приднестровья наиболее уязвимые категории жителей, если реализуется худший сценарий энергетического кризиса и регион останется без российского газа.

Детали ситуации читайте в обстоятельной статье редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко Молдову колют газовой иглой.