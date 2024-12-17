Енергокриза у Молдові: влада визначила, кого вивозитимуть з Придністров'я за найгіршого сценарію

В уряді Молдови допустили, що будуть вивозити з Придністров'я найбільш вразливі категорії мешканців, якщо реалізується найгірший сценарій енергетичної кризи і регіон залишиться без російського газу.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це у радіоефірі сказав віцепрем’єр з реінтеграції Олег Серебрян.

Посадовець зазначив, що за будь-якого сценарію гуманітарна ситуація у Придністров’ї не стане катастрофічною одразу, оскільки там є певні запаси вугілля та Дубоссарська ГЕС, яка може частково покривати потреби.

"Це дозволяє нам завчасно спланувати заходи допомоги. Але ми маємо бути готові до негативних сценаріїв", – сказав віцепрем'єр.

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Він зазначив, що запроваджений правовий режим надзвичайного стану спростить постачання до Придністров’я гуманітарної допомоги, якщо така потреба виникне.

"Звісно, ми хочемо, щоб громадянам допомагали на місцях, щоб не створювалися передумови для переміщення населення з одного боку Дністра на інший. Проте, як я вже казав, ми розглядаємо можливість евакуації на правобережжя найбільш вразливих категорій – пацієнтів у реанімаціях, людей з особливими потребами, дітей з інтернатів", – сказав Олег Серебрян.

Нагадаємо, з 16 грудня у Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів. Уряд пішов на такий крок через невизначеність з постачанням російського газу після припинення транзиту через Україну з 1 січня 2025 року.

Придністров’я та його економіка цілковито залежить від безкоштовного російського газу, водночас Молдова критично залежна від електроенергії, яка надходить з електростанції на території регіону.

Детально про ситуацію, що склалася – у статті Молдову колють газовою голкою. Чому країна оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я