У Грузії відбувається масштабна акція протесту "Ланцюг єдності"

Через місяць після заяви грузинського прем'єра Іраклія Кобахідзе про призупинення євроінтеграції до 2028 року по всій країні відбувається масштабна антиурядова акція протесту "Ланцюг єдності".

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Эхо Кавказа.

Як передають журналісти, "Ланцюг єдності" вишикувався в усіх великих містах.

Найпротяжніший – у Тбілісі. з'єднує праву і ліву набережні та сім мостів столиці: Метехський, Міст Миру, Бараташвілі, Саарбрюкенський, Галактіона Табідзе, цариці Тамар і Вахушті Багратіоні.

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До акції долучаються, зокрема, всі основні опозиційні партії країни, а також студенти, НУО, бізнесмени, представники сфери культури.

Також на акції присутні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, депутат від європарламенту Міхал Ваврікевич від Польщі та литовський депутат Партії свободи Дайнюс Жалімас Дайнюс Жалімас, які прибули до Тбілісі.

Як інформують журналісти, у "Ланцюгу єдності" візьмуть участь і грузинські емігранти. Збори організовані в 40 містах Європи і США.

Нагадаємо, опозиція звинувачує партію влади "Грузинська мрія" у масштабних фальсифікаціях на виборах 26 жовтня та не визнає їхніх результатів.

У країні почались масштабні протести, які посилились після заяви грузинської влади про призупинення руху до Європейського Союзу до кінця 2028 року.

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