В Грузии проходит масштабная акция протеста "Цепь единства"

Через месяц после заявления грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о приостановлении евроинтеграции до 2028 года по всей стране проходит масштабная антиправительственная акция протеста "Цепь единства".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Эхо Кавказа.

Как передают журналисты, "Цепь единства" выстроилась во всех крупных городах.

Самый протяженный – в Тбилиси. соединяет правую и левую набережные и семь мостов столицы: Метехский, Мост Мира, Бараташвили, Саарбрюкенский, Галактиона Табидзе, царицы Тамар и Вахушти Багратиони.

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К акции присоединяются, в частности, все основные оппозиционные партии страны, а также студенты, НПО, бизнесмены, представители сферы культуры.

Также на акции присутствуют президент Грузии Саломе Зурабишвили, депутат от европарламента Михал Ваврикевич от Польши и литовский депутат Партии свободы Дайнюс Жалимас Дайнюс Жалимас, которые прибыли в Тбилиси.

Как информируют журналисты, в "Цепи единства" примут участие и грузинские эмигранты. Собрания организованы в 40 городах Европы и США.

Напомним, оппозиция обвиняет партию власти "Грузинская мечта" в масштабных фальсификациях на выборах 26 октября и не признает их результатов.

В стране начались масштабные протесты, которые усилились после заявления грузинских властей о приостановлении движения в Европейский Союз до конца 2028 года.

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