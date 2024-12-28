МЗС України: Путін і Фіцо – єдині лідери, які погрожують залишити українців без світла

В українському Міністерстві закордонних справ прокоментували заяву прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який погрожував припинити постачання електроенергії до України через відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Відповідну заяву поширила пресслужба МЗС України, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, в українському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Україна платить Словаччині за поставки електроенергії "немалі гроші".

У МЗС підкреслили, що Україна змушена імпортувати електроенергію через російську окупацію ЗАЕС, постійні та цілеспрямовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі, енергосистемі, обʼєктах генерації та розподільчих мережах.

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Крім того, як додали в МЗС, своїми погрозами погрозами відключити Україні електроенергію Фіцо "фактично стає на один бік із російським диктатором" Владіміром Путіним.

"Нині це єдині два діячі у світі, які погрожують залишити українців взимку без світла", – йдеться у заяві.

Як зазначили в українському МЗС, "на спільну роботу з Путіним вказує і фактичне зізнання Роберта Фіцо у прагненні витіснити американські та інші енергоносії з європейського ринку в інтересах збереження залежності європейських країн від Росії".

Крім того, у відомстві нагадали, що Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку та має дотримуватися спільних європейських правил.

"Закликаємо Європейську Комісію у взаємодії з ENTSO-E відреагувати на словацькі погрози свавільних рішень", – резюмували в МЗС.

Напередодні Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пообіцяв розглянути заходи у відповідь.

Серед таких заходів словацький прем'єр назвав, зокрема можливість припинити постачання електроенергії до України.

Як відомо, Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії якої завершується у 2024 році.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.

На цьому тлі Роберт Фіцо здійснив скандальний візит до Росії, де зустрівся з очільником держави-агресора Владіміром Путіним. Більше про це – у статті редактора "ЄвроПравди" Юрія Панченка.