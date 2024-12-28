В украинском Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который угрожал прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за отказа продолжать транзит российского газа после 2024 года.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД Украины, сообщает "Европейская правда".

В частности, в украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Украина платит Словакии за поставки электроэнергии "немалые деньги".

В МИД подчеркнули, что Украина вынуждена импортировать электроэнергию из-за российской оккупации ЗАЭС, постоянных и целенаправленных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям.

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Кроме того, как добавили в МИД, своими угрозами угрозами отключить Украине электроэнергию Фицо "фактически становится на одну сторону с российским диктатором" Владимиром Путиным.

"Сейчас это единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света", – говорится в заявлении.

Как отметили в украинском МИД, "на совместную работу с Путиным указывает и фактическое признание Роберта Фицо в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка в интересах сохранения зависимости европейских стран от России".

Кроме того, в ведомстве напомнили, что Словакия является частью единого европейского энергорынка и должна придерживаться общих европейских правил.

"Призываем Европейскую Комиссию во взаимодействии с ENTSO-E отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений", – резюмировали в МИД.

Накануне Фицо раскритиковал украинскую власть за отказ продолжать транзит российского газа после 2024 года и пообещал рассмотреть ответные меры.

Среди таких мер словацкий премьер назвал, в частности возможность прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Как известно, Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.

На этом фоне Роберт Фицо совершил скандальный визит в Россию, где встретился с главой государства-агрессора Владимиром Путиным. Больше об этом – в статье редактора "ЕвроПравды" Юрия Панченко.