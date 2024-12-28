У Гельсінкі на Різдво зафіксували найсильніший землетрус в історії міста

У фінській столиці Гельсінкі на Різдво до поліції надійшло кілька повідомлень про гуркіт у районі Кяпюля.

Про це повідомляє Yle, інформує "Європейська правда".

Сейсмолог Гельсінкського університету Тоні Вейкколайнен заявив, що йдеться про землетрус магнітудою 1,1.

Це був найсильніший землетрус за всю історію вимірювань у Гельсінкі. Про поштовхи повідомлялося у Валліла, Кяпюля і Хаага.

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Точна причина землетрусу поки не зрозуміла, і немає ознак того, що він мав техногенний характер.

На думку Вейкколайнена, землетруси у Фінляндії можуть бути спричинені, наприклад, розширенням Атлантичного океану, підйомом землі та локальними рухами водних мас у скелях.

Нагадаємо, 23 вересня в монастирі на горі Афон стався землетрус магнітудою 3,7. Його зафіксували через день після землетрусу магнітудою 4,6.