Гору Афон у Греції сколихнув землетрус магнітудою 4,6

Землетрус магнітудою 4,6 стався в неділю в другій половині дня на території монастиря на Афоні на північному сході Греції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

За даними Афінського геодинамічного інституту, осередок землетрусу знаходився за 8 кілометрів на північний захід від гори Афон на глибині 12,8 кілометрів.

Через кілька хвилин був зафіксований також сильний афтершок магнітудою 3,9.

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Про руйнування або постраждалих не повідомляється.

Раніше у вересні на сході Румунії зафіксували землетрус магнітудою 5,2 – найсильніший з початку року.

Афтершоки відчули жителі сусідніх Болгарії, Молдови та України.

Молдовська президентка Мая Санду була змушена перервати свою відповідь під час прямоефірного інтерв’ю, коли у студії відчули підземні поштовхи.