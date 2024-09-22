Гору Афон у Греції сколихнув землетрус магнітудою 4,6
Землетрус магнітудою 4,6 стався в неділю в другій половині дня на території монастиря на Афоні на північному сході Греції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
За даними Афінського геодинамічного інституту, осередок землетрусу знаходився за 8 кілометрів на північний захід від гори Афон на глибині 12,8 кілометрів.
Через кілька хвилин був зафіксований також сильний афтершок магнітудою 3,9.
Про руйнування або постраждалих не повідомляється.
Раніше у вересні на сході Румунії зафіксували землетрус магнітудою 5,2 – найсильніший з початку року.
Афтершоки відчули жителі сусідніх Болгарії, Молдови та України.
Молдовська президентка Мая Санду була змушена перервати свою відповідь під час прямоефірного інтерв’ю, коли у студії відчули підземні поштовхи.