В Хельсинки на Рождество зафиксировали самое сильное землетрясение в истории города

В финской столице Хельсинки на Рождество в полицию поступило несколько сообщений о грохоте в районе Кяпюля.

Об этом сообщает Yle, информирует "Европейская правда".

Сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен заявил, что речь идет о землетрясении магнитудой 1,1.

Это было самое сильное землетрясение за всю историю измерений в Хельсинки. О толчках сообщалось в Валлила, Кяпюля и Хаага.

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Точная причина землетрясения пока не понятна, и нет признаков того, что оно имело техногенный характер.

По мнению Вейкколайнена, землетрясения в Финляндии могут быть вызваны, например, расширением Атлантического океана, подъемом земли и локальными движениями водных масс в скалах.

Напомним, 23 сентября в монастыре на горе Афон произошло землетрясение магнитудой 3,7. Его зафиксировали через день после землетрясения магнитудой 4,6.