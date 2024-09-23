Гору Афон у Греції вдруге за два дні сколихнув землетрус

Землетрус магнітудою 3,7 бала стався у другій половині дня в понеділок, 23 вересня, в монастирі на горі Афон, що на північному сході Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За даними Університету Аристотеля в Салоніках (AuTh), підземні поштовхи сталися о 17:29 на глибині 12 кілометрів.

Їх зафіксували після недільного землетрусу магнітудою 4,6, якому передували підземні поштовхи магнітудою 4,1 і 3,9, а також афтершок магнітудою 3,9.

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Про руйнування або постраждалих не повідомлялось.

Раніше у вересні на сході Румунії зафіксували землетрус магнітудою 5,2 – найсильніший з початку року.