Гору Афон у Греції вдруге за два дні сколихнув землетрус
Новини — Понеділок, 23 вересня 2024, 20:49 —
Землетрус магнітудою 3,7 бала стався у другій половині дня в понеділок, 23 вересня, в монастирі на горі Афон, що на північному сході Греції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
За даними Університету Аристотеля в Салоніках (AuTh), підземні поштовхи сталися о 17:29 на глибині 12 кілометрів.
Їх зафіксували після недільного землетрусу магнітудою 4,6, якому передували підземні поштовхи магнітудою 4,1 і 3,9, а також афтершок магнітудою 3,9.
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Про руйнування або постраждалих не повідомлялось.
Раніше у вересні на сході Румунії зафіксували землетрус магнітудою 5,2 – найсильніший з початку року.
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