Проросійські хакери атакували сайт МЗС Італії і низки аеропортів

У суботу, 28 грудня, низка сайтів органів влади Італії та аеропортів зазнали кібератаки, відповідальність за яку взяло на себе проросійське хакерське угруповання.

Про це поінформувало італійське агентство кібербезпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зокрема, хакери здійснили атаку на сайт Міністерства закордонних справ Італії.

Також зазначається, що внаслідок кібератаки низка сайтів тимчасово вийшла з ладу.

Реклама:

Проросійська хакерська група Noname057(16) взяла відповідальність за кібератаку, заявивши, що "русофоби Італії отримали заслужену кібервідповідь".

Представник агентства кібербезпеки Італії заявив, що цілком імовірно, що DDoS-атака може бути пов'язана з проросійським угрупованням.

Прес-секретар заявив, що агентство надало швидку допомогу установам і фірмам, які стали об'єктом атаки, і що наслідки атаки були "пом'якшені" менш ніж за дві години.

Нещодавно румунська енергетична компанія Electrica, яка є найбільшою в країні, повідомила, що зазнала кібератаки.

А у британському уряді попереджали, що Росія готова розпочати проти країни "хвилю кібератак" і може "вимкнути для мільйонів людей".