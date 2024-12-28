Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов

В субботу, 28 декабря, ряд сайтов органов власти Италии и аэропортов подверглись кибератаке, ответственность за которую взяла на себя пророссийская хакерская группировка.

Об этом проинформировало итальянское агентство кибербезопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В частности, хакеры совершили атаку на сайт Министерства иностранных дел Италии.

Также отмечается, что в результате кибератаки ряд сайтов временно вышел из строя.

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Пророссийская хакерская группа Noname057(16) взяла ответственность за кибератаку, заявив, что "русофобы Италии получили заслуженный киберответ".

Представитель агентства кибербезопасности Италии заявил, что вполне вероятно, что DDoS-атака может быть связана с пророссийской группировкой.

Пресс-секретарь заявил, что агентство оказало быструю помощь учреждениям и фирмам, которые стали объектом атаки, и что последствия атаки были "смягчены" менее чем за два часа.

Недавно румынская энергетическая компания Electrica, которая является крупнейшей в стране, сообщила, что подверглась кибератаке.

А в британском правительстве предупреждали, что Россия готова начать против страны "волну кибератак" и может "отключить для миллионов людей".