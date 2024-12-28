В Молдові запевняють, що закупили газ до кінця березня, постраждає тільки Придністров'я
Тимчасовий виконувач обов’язків компанії Moldovagaz Вадим Чебан повідомив, що Молдова забезпечена газом до кінця березня 2025 року.
Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на заяву Чебана.
За його словами, Moldovagaz законтрактував необхідні обсяги газу, "які повністю забезпечать усе споживання правобережжя до кінця березня 2025 року".
Коментуючи заяву Газпрому" щодо припинення поставок газу з 1 січня 2025 року, Чебан зазначив, що Moldovagaz "взяла до відома" це рішення.
Він також нагадав, що з грудня 2022 року весь газ, який постачають із Росії, передавали в придністровський регіон.
Раніше російський "Газпром" офіційно оголосив, що з 1 січня 2025 року припинить поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань".
Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року. З осені 2022 року "Газпром" обмежив постачання газу до 5,7 млн кубометрів газу на добу, що значно менше, ніж споживання Молдови в зимовий період.
У підсумку з кінця 2022 року весь російський газ відправляють у Придністров'я, де його використовують для генерації електроенергії на Молдовській ГРЕС, а решту – для побутових потреб.
Варто зазначити, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу в європейські країни, який закінчується 1 січня 2025 року. У зв'язку з цим у Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів.
Альтернативний маршрут, яким Росія може поставити газ до Молдови – трансбалканський газопровід через Туреччину.
Однак оскільки "Газпром" – як стверджує прем'єр Молдови Дорін Речан – визначив підставою припинення постачання не проблеми з транзитом, а "неплатежі" з боку підконтрольного Росії Придністров'я, то це суттєво ускладнює відновлення постачань. Кишинів не визнає борг Тирасполя і не планує його оплачувати.
Дательніше читайте у статтях "Як ліквідувати Придністров’я. Все про сценарії "примусового" об’єднання Молдови та їхні наслідки", а також "Молдову колють газовою голкою. Чому країна оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я".