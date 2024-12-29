Три чверті жителів Литви довіряють НАТО

Приблизно троє з чотирьох жителів Литви довіряють НАТО.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Baltijos tyrimai, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

На тлі повномасштабної війни, яку вже третій рік Росія веде проти України, 73% респондентів заявили, що у складі Альянсу почуваються в безпеці.

Водночас 21% респондентів, які проживають у Литві, заявили, що не довіряють НАТО. 6% опитаних не мали думки з цього питання.

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Опитування показало, що НАТО користується більшою довірою у населення всіх без винятку демографічних і соціальних груп. Порівняно з опитуванням, проведеним два роки тому, частка литовських респондентів, які довіряють і не довіряють Альянсу, не змінилася.

Певні дебати щодо майбутнього НАТО викликав новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. На початку грудня він натякнув, що розгляне можливість виходу з альянсу, якщо значна кількість країн і надалі витрачатиме на оборону менше 2 відсотків свого валового внутрішнього продукту.

Наприкінці минулого року тодішній міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, кажучи про загрози, що виходять від Кремля, закликав Литву переосмислити концепцію безпеки. За його словами, недоцільно покладатися тільки на гарантії, які надає 5 стаття НАТО.

Як повідомлялося, опитування показало, що більшість західноєвропейців вважають, що союзники України роблять недостатньо, як з точки зору економічних санкцій проти Москви, так і з точки зору військової та іншої допомоги Києву, щоб запобігти перемозі Росії у війні.

Це опитування також показало, що готовність підтримувати Україну "до перемоги" різко знизилась в Західній Європі в критичний для Києва час.