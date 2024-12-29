Три четверти жителей Литвы доверяют НАТО

Примерно трое из четырех жителей Литвы доверяют НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

На фоне полномасштабной войны, которую уже третий год Россия ведет против Украины, 73% респондентов заявили, что в составе Альянса чувствуют себя в безопасности.

В то же время 21% респондентов, проживающих в Литве, заявили, что не доверяют НАТО. 6% опрошенных не имели мнения по этому вопросу.

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Опрос показал, что НАТО пользуется большим доверием у населения всех без исключения демографических и социальных групп. По сравнению с опросом, проведенным два года назад, доля литовских респондентов, которые доверяют и не доверяют Альянсу, не изменилась.

Определенные дебаты относительно будущего НАТО вызвал новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. В начале декабря он намекнул, что рассмотрит возможность выхода из альянса, если значительное количество стран и в дальнейшем будет тратить на оборону менее 2 процентов своего валового внутреннего продукта.

В конце прошлого года тогдашний министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, говоря об угрозах, исходящих от Кремля, призвал Литву переосмыслить концепцию безопасности. По его словам, нецелесообразно полагаться только на гарантии, которые предоставляет 5 статья НАТО.

Как сообщалось, опрос показал, что большинство западноевропейцев считают, что союзники Украины делают недостаточно, как с точки зрения экономических санкций против Москвы, так и с точки зрения военной и другой помощи Киеву, чтобы предотвратить победу России в войне.

Этот опрос также показал, что готовность поддерживать Украину "до победы" резко снизилась в Западной Европе в критическое для Киева время.