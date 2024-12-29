Азербайджан запроваджує обмеження на строки перебування росіян в країні

Уряд Азербайджану оголосив про запровадження з 1 січня 2025 року обмеження строку перебування громадян РФ у країні.

Як пише "Європейська правда", відповідну постанову розміщено на сайті уряду Азербайджану.

"Термін тимчасового перебування громадян Російської Федерації, які прибувають в Азербайджанську Республіку без візи, і осіб без громадянства, які постійно проживають в Російській Федерації, не може перевищувати 90 днів протягом одного календарного року", – йдеться у тексті постанови.

Зазначається, що рішення набуває чинності з 1 січня 2025 року.

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Постанову вже підписав прем'єр-міністр Алі Асадов.

Зміни вже анонсувалися МЗС Азербайджану, як крок у відповідь на запровадження Москвою аналогічного обмеження у 90 днів для громадян Азербайджану в Росії.

Про обмеження стало відомо після катастрофи азербайджанського літака, який вилетів з РФ, в Казахстані.

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили в п'ятницю, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

А міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у неділю заявив, що літак був обстріляний із землі.