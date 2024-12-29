Азербайджан вводит ограничения на сроки пребывания россиян в стране

Правительство Азербайджана объявило о введении с 1 января 2025 года ограничения срока пребывания граждан РФ в стране.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее постановление размещено на сайте правительства Азербайджана.

"Срок временного пребывания граждан Российской Федерации, прибывающих в Азербайджанскую Республику без визы, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, не может превышать 90 дней в течение одного календарного года", – говорится в тексте постановления.

Отмечается, что решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

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Постановление уже подписал премьер-министр Али Асадов.

Изменения уже анонсировались МИД Азербайджана, как шаг в ответ на введение Москвой аналогичного ограничения в 90 дней для граждан Азербайджана в России.

Об ограничении стало известно после катастрофы азербайджанского самолета, который вылетел из РФ, в Казахстане.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

"Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся „внешнему физическому и техническому вмешательству".

А министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что свидетельства очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье заявил, что самолет был обстрелян с земли.