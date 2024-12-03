ЗМІ: Німецькі ультраправі хочуть відмежуватися від свого молодіжного крила

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" нібито думає над тим, щоб відмежуватися від свого молодіжного крила, яке переважно сприймають як ультраправих екстремістів.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про такі дискусії у партійному керівництві неофіційно дізналися у ЗМІ.

У політсилі думають над тим, щоб розірвати зв’язок із "Молодіжною альтернативою" через імідж, що виник довкола організації, та заснувати нове молодіжне крило.

"АдН" вже давно думає над створенням нової молодіжної організації за моделлю "Молодих соціалістів" Соціал-демократичної партії Німеччини. У керівництві партії наростає невдоволення "Молодіжною альтернативою", яка посилює іміджеві проблеми для партії. Федеральний офіс із захисту конституції класифікував її як правоекстремістську.

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Організація є значною мірою незалежною від партії, зокрема, її члени, крім членів правління, не можуть одночасно бути членами "АдН". Ухвалити рішення про її розпуск партія нібито не може.

За новою моделлю учасниками молодіжного крила автоматично вважались би усі члени "АдН" віком до 36 років, і членство було б доступним лише для членів "АдН". Таким чином партійне керівництво мало би більше важелів контролю над тим, що відбувається у молодіжній гілці.

Аби втілити плани "АдН" у життя, потрібно буде внести зміни і до статуту "Молодіжної альтернативи", оскільки там прямо прописано, що вона є офіційним молодіжним крилом "АдН".

Нагадаємо, під час земельних виборів цієї осені "АдН" у Бранденбурзі опинилась під розслідуванням за створену ШІ пісню із закликом до депортацій.

Додамо, що "АдН" у передвиборчій програмі напередодні дострокового голосування в лютому пропонує вихід країни з ЄС, Паризької кліматичної угоди та валюти євро.