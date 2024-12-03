СМИ: Немецкие ультраправые хотят отмежеваться от своего молодежного крыла

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" якобы думает над тем, чтобы отмежеваться от своего молодежного крыла, которое преимущественно воспринимают как ультраправых экстремистов.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", о таких дискуссиях в партийном руководстве неофициально узнали в СМИ.

В политсиле думают над тем, чтобы разорвать связь с "Молодежной альтернативой" из-за имиджа, возникшего вокруг организации, и основать новое молодежное крыло.

"АдГ" уже давно думает над созданием новой молодежной организации по модели "Молодых социалистов" СДПГ. В руководстве партии нарастает недовольство "Молодежной альтернативой", которая усугубляет имиджевые проблемы для партии. Федеральный офис по защите конституции классифицировал ее как правоэкстремистскую.

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Организация в значительной степени независима от партии, в частности, ее члены, кроме членов правления, не могут одновременно быть членами "АдГ". Принять решение о ее роспуске партия якобы не может.

По новой модели участниками молодежного крыла автоматически считались бы все члены "АдГ" в возрасте до 36 лет, и членство было бы доступно только для членов "АдГ". Таким образом партийное руководство имело бы больше рычагов контроля над тем, что происходит в молодежной ветви.

Чтобы воплотить планы "АдГ" в жизнь, нужно будет внести изменения и в устав "Молодежной альтернативы", поскольку там прямо прописано, что она является официальным молодежным крылом "АдГ".

Напомним, во время земельных выборов этой осенью "АдГ" в Бранденбурге оказалась под расследованием за созданную ИИ песню с призывом к депортациям.

Добавим, что "АдН" в предвыборной программе накануне досрочного голосования в феврале предлагает выход страны из ЕС, Парижского климатического соглашения и валюты евро.