Румунські ультраправі хочуть бути частиною нового уряду

Лідер праворадикального Альянсу за об'єднання румунів (AUR) Джордже Сіміон заявив, що хотів би бачити свою партію частиною майбутнього уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Сіміон зазначив, що його партія хоче бути частиною коаліційного уряду в час, коли Румунія очікує на другий тур президентських виборів, в якому вирішиться, хто призначатиме прем'єр-міністра.

"Як друга за величиною партія Румунії, ми... несемо відповідальність за те, щоб запропонувати надійне бачення", – заявив Сіміон в інтерв'ю іноземній пресі.

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"Я хотів би мати урядову коаліцію. Якщо наступний президент Румунії призначить мене прем'єр-міністром або попросить нашу партію запропонувати ім'я прем'єр-міністра (тоді ми це зробимо).

Ми залишимося і будемо говорити з кожною політичною силою в румунському парламенті", – сказав він.

Ультраправі та ультранаціоналістичні партії, включаючи AUR, отримали різкий сплеск підтримки на парламентських виборах у неділю. Хоча більшості вони не здобули, у них буде понад 30% місць у законодавчому органі.

Шанувальник новообраного президента США Дональда Трампа і критик Європейського Союзу, Сіміон заявив, що припинить військову допомогу Україні. Він виступає проти освіти про Голокост і одностатевих шлюбів, а також хоче повернути території, які Румунія втратила під час Другої світової війни. Йому також заборонений в'їзд в Україну і Молдову.

Нагадаємо, чинний прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що Соціал-демократична партія (PSD), яку він представляє і яка здобула найбільше голосів на виборах, не погодиться на коаліцію з ультраправим AUR.

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