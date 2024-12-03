Румынские ультраправые хотят быть частью нового правительства

Лидер праворадикального Альянса за объединение румын (AUR) Джордже Симион заявил, что хотел бы видеть свою партию частью будущего правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Симион отметил, что его партия хочет быть частью коалиционного правительства в то время, когда Румыния ожидает второго тура президентских выборов, в котором решится, кто будет назначать премьер-министра.

"Как вторая по величине партия Румынии, мы... несем ответственность за то, чтобы предложить надежное видение", – заявил Симион в интервью иностранной прессе.

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"Я хотел бы иметь правительственную коалицию. Если следующий президент Румынии назначит меня премьер-министром или попросит нашу партию предложить имя премьер-министра (тогда мы это сделаем).

Мы останемся и будем говорить с каждой политической силой в румынском парламенте", – сказал он.

Ультраправые и ультранационалистические партии, включая AUR, получили резкий всплеск поддержки на парламентских выборах в воскресенье, и хотя большинства они не получили, у них будет более 30% мест в законодательном органе.

Поклонник новоизбранного президента США Дональда Трампа и критик Европейского Союза, Симион заявил, что прекратит военную помощь Украине. Он выступает против преподавания информации о Холокосте и против однополых браков, а также хочет вернуть территории, которые Румыния потеряла в результате Второй мировой войны. Ему также запрещен въезд в Украину и Молдову.

Напомним, действующий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Социал-демократическая партия (PSD), которую он представляет и которая получила больше всего голосов на выборах, не согласится на коалицию с ультраправым AUR.

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