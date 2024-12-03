Прем'єр Румунії проти коаліції з антиукраїнською партією
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що Соціал-демократична партія (PSD), яку він представляє, не погодиться на коаліцію з ультраправим Альянсом за об'єднання румунів (AUR).
Заяву Чолаку наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".
У неділю в Румунії пройшли парламентські вибори, на яких соціал-демократи посіли перше місце, а ультраправий AUR – друге.
У прем’єра спитали, чи будуть соціал-демократи вести коаліційні перемовини з AUR чи опозиційним Союзом порятунку Румунії (USR), на що він відповів: "Але хто вам сказав, що я співпрацюватиму з AUR? Я виключив це".
За його словами, соціал-демократи, Національна ліберальна партія (PNL), етнічна угорська партія UDMR і представники національних меншин "мають більшість у Палаті депутатів і в Сенаті".
Варто зазначити, що ультраправа партія AUR демонструє чіткі антиукраїнські настрої. А її лідеру Джордже Сіміону заборонений в’їзд до України.
За підсумками парламентських виборів в Румунії соціал-демократи отримали 22,74%, а AUR – 18,14%.
Детальніше читайте у статті: "Друзі Путіна" різко посилилися, але не виграли: які ризики несе новий парламент Румунії