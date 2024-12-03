Естонія підтримала Сибігу щодо гарантій НАТО для України, але це – задача на майбутнє

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна поїхав на міністерську зустріч НАТО із сигналом про те, що Україна має отримати повноцінне членство у НАТО як безпекову гарантію.

Про це він заявив журналістом перед початком міністерської зустрічі в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Тсахкна у своєму спілкуванні кілька разів повторив тезу про те, що Альянс не має розглядати жодні інші гарантії безпеки, крім повноправного членства України у НАТО. "Єдина дієва безпекова гарантія для України – це членство в НАТО. І не тільки для України, а для всієї Європи. Ніяких мінських планів більше", – наголосив він.

Ця заява була повністю співзвучною з офіційною заявою МЗС України, в якій Київ виключив сприйняття будь-яких гарантій, що є замінниками членства в НАТО. Очільник МЗС Естонії повторив її кілька разів попри те, що питання членства України не є на порядку денному міністерської зустрічі.

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Втім, Маргус Тсахкна погодився також з позицією про те, що обговорення вступу України до Альянсу не має бути на порядку денному саме зараз.

"Нам треба робити речі у правильному порядку і підтримувати Україну зараз. Єдина дієва безпекова гарантія для України – це членство в НАТО. Але перед тим ми маємо підтримати Україну у їхньому опорі і змусити Путіна змінити його цілі. А він нараз не змінив своїх цілей", – заявив міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", МЗС України у вівторок зробило заяву про прийнятні гарантії безпеки для України

Втім, генсек НАТО заявив, що Альянс наразі планує обговорювати допомогу Україні, а не її членство в Альянсі.

Зауважимо, що у НАТО прогнозують, що просування військ РФ уповільниться після Покровська у разі його падіння.