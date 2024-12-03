Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна приехал на министерскую встречу НАТО с сигналом о том, что Украина должна получить полноценное членство в НАТО как гарантию безопасности.

Об этом он заявил журналистом перед началом министерской встречи в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Тсахкна в своем общении несколько раз повторил тезис о том, что Альянс не должен рассматривать никакие другие гарантии безопасности, кроме полноправного членства Украины в НАТО. "Единственная действенная гарантия безопасности для Украины – это членство в НАТО. И не только для Украины, а для всей Европы. Никаких минских планов больше", – подчеркнул он.

Это заявление было полностью созвучно с официальным заявлением МИД Украины, в котором Киев исключил восприятие любых гарантий, которые являются заменителями членства в НАТО. Глава МИД Эстонии повторил его несколько раз, несмотря на то, что вопрос членства Украины не стоит на повестке дня министерской встречи.

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Впрочем, Маргус Тсахкна согласился также с позицией о том, что обсуждение вступления Украины в Альянс не должно быть на повестке дня именно сейчас.

"Нам надо делать вещи в правильном порядке и поддерживать Украину сейчас. Единственная действенная гарантия безопасности для Украины – это членство в НАТО. Но перед тем мы должны поддержать Украину в их сопротивлении и заставить Путина изменить его цели. А он пока не изменил своих целей", – заявил министр.

Как сообщала "Европейская правда", МИД Украины во вторник сделал заявление о приемлемых гарантиях безопасности для Украины

Впрочем, генсек НАТО заявил, что Альянс пока планирует обсуждать помощь Украине, а не ее членство в Альянсе.

Заметим, что в НАТО прогнозируют, что продвижение войск РФ замедлится после Покровска в случае его падения.