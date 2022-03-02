Парламент Данії на два тижні вивісить український прапор поруч з національним

Парламент Данії у четвер 3 березня підніме український прапор поруч із данським на центральному вході на знак солідарності з Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

У середу Міністерство юстиції вдалося на незвичайний крок і дозволило вивісити синьо-жовтий стяг на вході до парламенту до 16 березня.

Ініціативу про це депутати запропонували ще у п’ятницю 25 лютого, наступного дня після нападу РФ на Україну.

Зазвичай прапори інших країн розміщують лише навпроти головних сходів Фолькетингу, коли приймають делегації тієї чи іншої країни.

Нагадаємо, ще до початку російського вторгення низка країн Європи почали організовувати акції солідарності з Україною, вивішуючи синьо-жовтий стяг або підсвічуючи відомі будівлі.

Так, кольорами українського прапора світилися МЗС Британії, президентський палац у Словаччині, Брандебурзькі ворота у Німеччині. У Празі українськими прапорами прикрасили громадський транспорт.