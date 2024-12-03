Голосування щодо вотуму недовіри уряду Франції відбудеться 4 грудня

Парламент Франції у середу голосуватиме щодо ініціатив недовіри уряду, висунутих ультраправим "Національним об'єднанням" і лівим "Новим народним фронтом".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Ініціативи щодо вотуму недовіри, подані "Новим народним фронтом" та "Національним об'єднанням", будуть розглянуті 4 грудня, починаючи з 16:00 в Національній асамблеї.

Голосування має відбутися близько 19:00. Якщо не станеться великої несподіванки, вотум недовіри, внесений лівими, повинен набрати 289 голосів, необхідних для його прийняття, і таким чином відправити уряд Мішеля Барньє у відставку.

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Ініціатива, представлена партією Марін Ле Пен "Національне об'єднання", не підтримується лівими, що не дозволяє їй перевищити позначку в 289 депутатів.

"Нас більше і ми внесли її (ініціативу) першими, наша пропозиція буде розглянута першою", – заявила лідерка лівої "Нескореної Франції" Матильда Пано під час пресконференції цього вівторка.

Ці пропозиції про недовіру з'явилися після того, як у понеділок Мішель Барньє взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету, застосувавши статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту.

Барньє до останнього вів переговори з "Нацобʼєднанням" і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Але французькі ультраправі їх назвали недостатніми.

Зрештою Барньє оголосив про застосування статті 49.3. Ця ж стаття дозволяє партіям ініціювати вотум недовіри уряду.

Уряд меншості на чолі з Барньє без голосів "Нацобʼєднання" чи лівих партій – які ще раніше відмовились його підтримати – гарантовано провалює вотум недовіри.

Тим часом понад половина французів виступають за відставку уряду через запропонований ним проєкт бюджету.