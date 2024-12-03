Макрон верит, что правительство меньшинства может пережить вотум недоверия

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что французское правительство во главе с Мишелем Барнье, которое не имеет большинства в парламенте, может пережить вотум недоверия в среду, 4 декабря.

Его слова во время визита в Эр-Рияд цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам Макрона, поддержка в Национальной ассамблее Франции вотума недоверия правительству "была бы голосованием невыносимого цинизма".

"Я не могу поверить, что они проголосуют за (это. – Ред.)", – добавил он.

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Французский президент также заявил, что не уйдет в отставку до окончания своего президентского срока в 2027 году, к чему призывали некоторые оппозиционные депутаты.

Голосование за вотум недоверия в Нацассамблее Франции инициировали после того, как Мишель Барнье взял на себя ответственность за проект бюджета, применив статью 49.3 Конституции, которая позволяет одобрение в обход парламента.

Барнье до последнего вел переговоры с "Нацобъединением" и пошел на несколько уступок, чтобы удовлетворить их бюджетные требования. Но французские ультраправые их назвали недостаточными.

Правительство меньшинства во главе с Барнье без голосов "Нацобъединения" или левых партий – которые еще раньше отказались его поддержать – гарантированно проваливает вотум недоверия.

Голосование должно состояться в среду, 4 декабря.