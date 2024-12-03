Макрон верит, что правительство меньшинства может пережить вотум недоверия
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что французское правительство во главе с Мишелем Барнье, которое не имеет большинства в парламенте, может пережить вотум недоверия в среду, 4 декабря.
Его слова во время визита в Эр-Рияд цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".
По словам Макрона, поддержка в Национальной ассамблее Франции вотума недоверия правительству "была бы голосованием невыносимого цинизма".
"Я не могу поверить, что они проголосуют за (это. – Ред.)", – добавил он.
Французский президент также заявил, что не уйдет в отставку до окончания своего президентского срока в 2027 году, к чему призывали некоторые оппозиционные депутаты.
Голосование за вотум недоверия в Нацассамблее Франции инициировали после того, как Мишель Барнье взял на себя ответственность за проект бюджета, применив статью 49.3 Конституции, которая позволяет одобрение в обход парламента.
Барнье до последнего вел переговоры с "Нацобъединением" и пошел на несколько уступок, чтобы удовлетворить их бюджетные требования. Но французские ультраправые их назвали недостаточными.
Правительство меньшинства во главе с Барнье без голосов "Нацобъединения" или левых партий – которые еще раньше отказались его поддержать – гарантированно проваливает вотум недоверия.
Голосование должно состояться в среду, 4 декабря.